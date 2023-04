Landesbischof: Ostern feiert den Sieg der Zukunft

Die biblische Ostergeschichte ist nach den Worten des Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig eine Aufforderung nach vorne zu schauen. „Liebe Gemeinde, das ist es, was wir feiern zu Ostern: den Sieg der Zukunft über die Vergangenheit, den Sieg der Vergebung über die Schuld, den Sieg des Lebens über die Vergänglichkeit“, sagte Landesbischof Christoph Meyns laut Redemanuskript am Sonntag im Braunschweiger Dom. Demnach sollten sich Menschen nicht gefangen nehmen lassen von dem, was war. Sie sollten aus Fehlern lernen, die Vergangenheit loslassen und mit Zuversicht in die Zukunft blicken.