Leiche auf Planwagen: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Auf einem Planwagen in Werlte im Landkreis Emsland ist in der Nacht zum Sonntag eine Leiche gefunden worden. Der Tote wurde am Sonntag obduziert, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück sagte. Demnach handelt es sich um einen 59-Jährigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gab es zunächst nicht.