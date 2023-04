Bei Verkehrsunfällen sind am Freitag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. In Westoverledingen (Landkreis Leer) prallte am Freitag ein 24-Jähriger mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In Langelsheim (Landkreis Goslar) stürzte ein 20-Jähriger aus bisher unbekannten Gründen und landete neben der Straße.