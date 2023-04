Verkehr Wenige Zwischenfälle am „Car-Freitag“ in Niedersachsen

Die Polizei hat am sogenannten „Car-Freitag“ nur wenige Zwischenfälle registriert. Traditionell finden am Karfreitag Treffen der Autoposer- und Tuning-Szene in vielen Städten statt, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Grundsätzlich hätten sich die meisten Autobesitzer und Autobesitzerinnen ordnungsgemäß verhalten, hieß es.