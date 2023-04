20 Gramm Kokain: Polizei verhaftet 20-Jährigen in Hannover

Ein 20-jähriger Mann ist am Karfreitag von Beamten der Bundespolizei mit 20 Gramm Kokain am Hauptbahnhof Hannover erwischt worden. Bei einer Personenkontrolle habe sich der Mann unkooperativ verhalten und seine Personalien nicht preisgeben wollen, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Daraufhin nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache. Dort leistete der 20-Jährige den Angaben nach Widerstand gegen die Durchsuchung, bei der die Beamten schließlich 20 Gramm Kokain, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial fanden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Celle fanden die dortigen Beamten demnach eine weitere Feinwaage, an der sich Kokainanhaftungen befanden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.