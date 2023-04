Polizei zieht Auto mit falschem Blaulicht aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Vechta ein Auto mit falschem Blaulicht in der Frontscheibe aus dem Verkehr gezogen. Gegen einen 24-Jährigen und einen 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. Die Männer seien in der Nacht zum Freitag mit dem selbst installierten Blaulicht unterwegs gewesen. Die echten Beamten stellten das Blaulicht sicher.