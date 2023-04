Oste nach Sperrung wegen gesunkenen Boots wieder freigegeben

Nachdem ein Sportboot am Donnerstag im Hafen Neuhaus im Landkreis Cuxhaven gesunken ist, ist die Oste für die Schifffahrt am Freitagnachmittag wieder freigegeben worden. „Bisher wurden keine Bergungsversuche unternommen“, sagte eine Sprecherin der Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven am Freitagmittag.

Neuhaus (Oste) (dpa/lni). Nachdem ein Sportboot am Donnerstag im Hafen Neuhaus im Landkreis Cuxhaven gesunken ist, ist die Oste für die Schifffahrt am Freitagnachmittag wieder freigegeben worden. „Bisher wurden keine Bergungsversuche unternommen“, sagte eine Sprecherin der Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven am Freitagmittag.

Da es an den Feiertagen schwierig sei, Taucher und Bergungsunternehmen zu engagieren, sei zunächst noch unklar, wann das Boot geborgen werde. Die Bergung solle jedoch „schnellstmöglich“ stattfinden. Da das Sportboot fest am Grund liege, sich nicht bewege und auch keine Gefahr für die Umwelt darstelle, sei der Schiffsverkehr in Absprache mit der Verkehrszentrale zunächst wieder freigegeben worden.

Um die austretenden Betriebsstoffe aufzufangen hatte die Feuerwehr am Donnerstag eine Ölsperre um das gesunkene Boot ausgebracht, wie die Wasserschutzpolizeistation Stade mitteilte. Die Ursachenermittlung, wieso das Boot gesunken ist, dauerte an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen