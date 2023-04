Eishockey Topfavorit München gleicht Halbfinale in Wolfsburg aus

Topfavorit EHC Red Bull München hat einen deutlichen Rückstand in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen die Grizzlys Wolfsburg vermieden. Nach einem Rückstand gewann der Hauptrundensieger am Donnerstagabend auswärts das vierte Duell mit den Niedersachsen mit 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) und glich damit zum 2:2 in der Serie aus. Der Club, der viermal gewinnt, erreicht das Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.