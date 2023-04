Pferdetreck aus Münster erreicht Osnabrück

Nach einer zweitägigen Reise sind am Donnerstag sechs in Münster gestartete Pferdegespanne in Osnabrück angekommen. Hintergrund ist der 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens, der 1648 in beiden Städten geschlossen wurde.

Nach der Ankunft in Osnabrück wurde dort mit einem szenischen Schauspiel das Eintreffen des schwedischen Gesandten Oxenstierna im Jahr 1648 nachgestellt. Der Publikumsandrang sei sehr groß gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt.

Der erste Friedensvertrag des Westfälischen Friedens wurde am 6. August 1648 zwischen dem Kaiser, den deutschen Fürsten und Schweden in Osnabrück per Handschlag geschlossen.

Der Pferdetreck wurde vom Verein Friedensglocken e.V. organisiert, der auf Pferdekutschentrecks in Deutschland und im europäischen Ausland mit einer aus Militärschrott gegossenen Friedensglocke für den Frieden wirbt.

