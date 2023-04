Brand eines Mehrfamilienhauses: Verdächtiger kommt frei

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Göttingen kommt der mutmaßliche Brandstifter frei. Der Mann war nach einem Gutachten zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Laut der Behörde werde das Verfahren gegen den 51 Jahre alten Mann, der sich bisher in Untersuchungshaft befand, voraussichtlich eingestellt.