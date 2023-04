Braunschweig stellt sich auf 1. FC Kaiserslautern ein

Michael Schiele gestikuliert am Spielfelrand.

Eintracht Braunschweig bereitet sich auf eine ungemütliche Partie am Osterwochenende in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern vor. „Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel, wir wissen aber auch, dass es eklig werden wird“, sagte Trainer Michael Schiele auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Der 45-Jährige beschrieb den Tabellensiebten als „sehr unangenehme Mannschaft“, da der Club aus der Pfalz kompakt spiele und „auf Ballverluste und Umschaltmomente“ warte.