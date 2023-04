Heftige Explosion: Gebäudefront eingestürzt

Am späten Mittwochabend ist es in einem Medizintechnikvertrieb in Nienburg/Weser aus bisher ungeklärter Ursache zu einer massiven Explosion gekommen. Dabei wurde das zweigeschossige Gebäude mit einem Anbau „großflächig zerstört“, Teile einer Hauswand seien auf die Straße geschleudert worden, sagte ein Sprecher der Polizei Nienburg am Donnerstagmorgen. Personen seien dabei nach ersten Erkenntnissen und der Suche mit einem Suchhund in den Trümmern nicht verletzt worden. Die Explosion sei nach Betriebsschluss gewesen. Ein Spaziergänger hatte die heftige Explosion demnach unmittelbar mitbekommen und der Polizei gemeldet.