Jägerschaften stellen Positionspapier zum Wolf vor

Für den Küstenschutz in Niedersachsen sind die tausenden Deichschafe die fleißigsten Helfer. Sie halten nicht nur die Grasnarbe der Küstenschutzbauwerke kurz, sondern treten mit ihren Hufen auch den Boden fest. Mit Sorge sehen Deichschäfer und Jägerschaften allerdings, dass zuletzt auch in Gebieten an der Nordseeküste Wölfe wiederholt Schafe rissen. Wie kann der Küstenschutz und ein Zusammenleben mit Wölfen daher künftig aussehen?