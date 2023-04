Werder-Kapitän Friedl über Situation: „Anspannung vorhanden“

Der herbeigesehnte Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga führt innerhalb der Mannschaft von Werder Bremen zu einer angespannten, aber fokussierten Stimmungslage. „Jeder weiß, dass wir mit 31 Punkten nicht in der Liga bleiben werden, sondern die anderen Mannschaften dann kommen werden. Deshalb ist natürlich die Anspannung oder die Spannung in der Kabine schon vorhanden“, sagte Kapitän Marco Friedl bei einer Medienrunde des Aufsteigers am Mittwoch.

„Wenn ich in die Kabine gehe, dann sehe ich, dass die Mannschaft fokussiert ist“, fügte der 25 Jahre alte österreichische Innenverteidiger hinzu. Parallelen zur Abstiegssaison von vor zwei Jahren würden innerhalb des Teams nicht gezogen: „Es ist jetzt keiner in der Kabine, der da sitzt und denkt: Scheiße, jetzt haben wir wieder vielleicht die gleiche Situation wie vor zwei Jahren.“ Damals waren die Hanseaten nach einem sicher geglaubten Punktepolster am Ende doch noch in Liga zwei abgestiegen.

Die seit vier Liga-Partien sieglosen Hanseaten, derzeit Tabellen-Elfter, reisen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum FSV Mainz 05. Friedls vorgeschlagener Plan: „Wir müssen dieses Quäntchen Glück, das wir in der Hinrunde hatten, provozieren, dass es wieder kommt.“ Der Abstand der Grün-Weißen auf den Relegationsplatz beträgt noch neun Punkte bei acht ausstehenden Spielen.

