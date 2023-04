Grizzlys überraschen München: 2:1-Führung in DEL-Playoffs

Die Grizzlys Wolfsburg sind überraschend im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey in Führung gegangen. Die Niedersachsen gewannen am Dienstag das dritte von sieben möglichen Partien beim Titelfavorit EHC Red Bull München mit 5:3 (0:0, 4:2, 1:1). Damit führt das Team von Trainer Mike Stewart die Halbfinal-Serie mit 2:1 an. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) findet das vierte Aufeinandertreffen in Wolfsburg statt.

München (dpa/lni). Die Grizzlys Wolfsburg sind überraschend im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey in Führung gegangen. Die Niedersachsen gewannen am Dienstag das dritte von sieben möglichen Partien beim Titelfavorit EHC Red Bull München mit 5:3 (0:0, 4:2, 1:1). Damit führt das Team von Trainer Mike Stewart die Halbfinal-Serie mit 2:1 an. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) findet das vierte Aufeinandertreffen in Wolfsburg statt.

Vor 5728 Zuschauern brachten Spencer Machacek (23. Minute), Trevor Mingoia (29.) und Dustin Jeffrey (34.) die Gäste mit 3:0 in Führung. In einer furiosen Endphase des zweiten Durchgangs sorgte Yasin Ehliz (38.) für das 1:3, Tyler Morley (39.) konnte wieder den Drei-Tore-Vorsprung herausschießen. Chris DeSousa verkürzte wieder nur eine Minute später auf 2:4. München kam im Schlussdrittel durch Zach Redmond (45) noch auf 3:4 heran. Machacek sorgte in der 50. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends für die Entscheidung, weil auch Torhüter Dustin Strahlmeier mit mehreren Paraden überzeugen konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen