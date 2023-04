Unbekannter klaut Auto - Fahrt endet in Weser

Ein Dieb hat in Nienburg ein Auto gestohlen und es kurz darauf in die Weser gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach der Täter in der Nacht zu Montag zunächst in ein Wohnhaus ein und stahl die Schlüssel des Wagens. Den Angaben zufolge kam der Dieb dann mit dem geklauten Auto in Drakenburg von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und landete in der Weser. Der Fahrer und mögliche Mittäter flüchteten. Die Polizei Nienburg bittet um Hinweise zum Einbruch und zum Unfall.