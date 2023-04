Nationalstürmer Bericht: Füllkrug will Werder am Saison-Ende verlassen

Nationalstürmer Niclas Füllkrug will den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wohl in diesem Sommer verlassen. Seine Berater würden bereits den Markt sondieren, berichtet der Fernsehsender Sky. Mit bislang 15 Saisontoren führt der 30-Jährige die Torschützenliste in der Bundesliga an. Füllkrugs Vertrag in Bremen endet im Sommer 2025.