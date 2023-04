Amazon: Verhandlung um fristlose Entlassung des Betriebsrats

Das Logo von Amazon am Logistikzentrum des Onlineversandhändlers in Helmstedt.

Das Arbeitsgericht Lüneburg beschäftigt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) mit der fristlosen Entlassung des Betriebsratsvorsitzenden bei Amazon in Winsen/Luhe im Landkreis Harburg. Der Logistikkonzern wirft dem Mitarbeiter vor, bei einem Betriebsrätekongress nicht immer anwesend gewesen zu sein. Weil für Betriebsräte ein besonderer Kündigungsschutz gilt, muss der Rat der Kündigung des Leiters zustimmen. Weil er dies nicht tat, will Amazon nun vor Gericht die Zustimmung einholen, wie eine Gerichtssprecherin am Montag bestätigte.