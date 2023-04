Ausnahmeregelung Kritik am Ende der telefonischen Krankschreibung

Wer erkältet ist und eine Krankschreibung braucht, muss dafür seit Monatsbeginn wieder in die Arztpraxis - die telefonische Krankschreibung ist ausgelaufen. Daran gibt es auch in Niedersachsen Kritik. „Die Arztpraxen sind nach wie vor sehr belastet“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), Thorsten Schmidt, dem NDR. Die Krankschreibung per Telefon sei eine sehr einfache Möglichkeit mit wenig Bürokratie. „Wir würden uns wünschen, dass diese Ausnahmeregelung auch für die Zukunft weitergeführt wird.“