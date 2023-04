Proteste gegen Kleinpartei Die Basis in Braunschweig

Anlässlich des Bundesparteitags der Kleinpartei Basisdemokratische Partei Deutschland in Braunschweig ist es am Samstag in der Stadt zu Protesten gekommen. Eine Demonstration mit rund 90 Teilnehmern habe das Bündnis gegen Rechts Braunschweig organisiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Polizei sprach von zwei angemeldeten Versammlungen, der „Braunschweiger Zeitung“ zufolge demonstrierten die Gruppen zusammen.