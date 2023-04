Der niedersächsische Energieminister Christian Meyer (Grüne) kann sich eine Beteiligung des Bundeslandes an einer Solarmodul-Produktion vorstellen. „Das Land wäre bereit, als Minderheitsgesellschafter mit einem Anteil von 20 Prozent einzusteigen - ähnlich wie bei VW“, sagte Meyer der „Nordwest-Zeitung“ (Samstag). Man kontaktiere interessierte Unternehmen, ob sie auf geeigneten Flächen eine größere Produktion aufbauen wollten.

Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen), Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, steht an der Grenetalsperre.

Energieminister Meyer für staatliche Beteiligung an Solarmodul-Produktion

Meyer könne sich bei dem Vorhaben einen küstennahen Standort vorstellen. Ebenso kämen größere Städte wie Oldenburg und Hannover infrage, weil es dort geeignete Fachkräfte gebe. Zudem kündigte er an, dass das Institut für Solarenergieforschung in Hameln vom Land eine Förderung erhalten werde, um noch in diesem Jahr eine Muster-Solarfabrik aufzubauen.

Im Februar hatte sich bereits der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ für eine Beteiligung des Landes am Aufbau einer Produktion von Solaranlagen ausgesprochen.

