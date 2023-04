Wolfsburg hofft auf Heimsieg im Kampf um Europa

Der VfL Wolfsburg will in der Fußball-Bundesliga seine Position im Kampf um die internationalen Plätze verbessern. Der Tabellensiebte empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FC Augsburg und benötigt einen Sieg, um die Konkurrenten aus Leverkusen und Mainz auf Distanz zu halten.