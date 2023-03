Unternehmen Arbeitnehmerkammer will Bremen als „Energieland“

Die Arbeitnehmerkammer Bremen fordert, dass das kleinste Bundesland sich als „Energieland“ positioniert. Grüne Energie müsse im Land erzeugt, gespeichert und genutzt werden, hieß es am Freitag in den Forderungen der Kammer zur Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Für Bremerhaven solle geprüft werden, welche Chancen sich aus der Offshore-Windenergie ergeben könnten.