Sechs Verletzte nach Einsatz von Kohlegrill

Zwei Männer haben einen noch warmen Kohlegrill in eine Wohnung in Algermissen (Landkreis Hildesheim) gebracht und sind schwer verletzt worden. Die 36-Jährigen kamen mit Verdacht auf schwere Kohlenmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden demnach sechs Menschen verletzt. Die beiden 36-Jährigen hatten wegen gesundheitlicher Beschwerden in der Nacht zum Freitag den ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen, dieser forderte den Rettungsdienst nach. Die Helfer sowie zwei Bewohner einer anderen Wohnung atmeten ersten Erkenntnissen zufolge Kohlenmonoxid ein und mussten ambulant behandelt werden.