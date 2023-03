Krankenkassen für Zusammenlegung von Rettungsleitstellen

Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) fordert Kommunen und Kreise in Niedersachsen zur Zusammenlegung von kleineren Rettungsleitstellen auf. „Eine gewisse Größe ist notwendig, um technisch und personell den Anforderungen an eine moderne Rettungsleitstelle gerecht zu werden“, teilte der VDEK am Donnerstag mit. Nur durch Zusammenlegungen sei eim wirtschaftlicher Betrieb möglich.