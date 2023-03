Zwei 15-Jährige nach Raubüberfall auf 14-Jährigen in U-Haft

Nach einem Raubüberfall auf einen 14-Jährigen in Mellendorf in der Region Hannover müssen zwei tatverdächtige, 15 Jahre alte Jugendliche in Untersuchungshaft. Die beiden stehen im Verdacht, den 14-Jährigen ausgeraubt und ihn unter anderem mit einem Messer verletzt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover am Montag mitteilten. Ein Richter des Amtsgerichts Hannover ordnete die Untersuchungshaft wegen Verdunklungsgefahr an.

Den Angaben zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen aus Neustadt am Rübenberge den 14-Jährigen Ende Februar zu einem Teich in Mellendorf gelockt haben. Dort sollen sie auf ihn eingeschlagen und eingetreten und ihn mit dem Messer oberflächlich verletzt haben. Nach Angaben der Ermittler sollen die beiden 15-Jährigen die Bauchtasche und die Jacke des Opfers gestohlen und die Tat mit einem Smartphone gefilmt haben. In den Tagen nach der Tat soll der 14-Jährige in Sozialen Medien auch noch bedroht worden sein.

Die Polizei will wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben zum Verhältnis von Tatverdächtigen und Opfer machen oder inwieweit sich die Tatverdächtigen geäußert haben.

