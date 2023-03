Krauß und Fischer fehlen U21 im letzten EM-Test

Die U21-Nationalspieler Tom Krauß und Kilian Fischer fehlen der deutschen Mannschaft im letzten offiziellen Testspiel vor der EM gegen Rumänien. Mittelfeldspieler Krauß vom FC Schalke 04 reiste angeschlagen ab und flog nicht mit der Mannschaft nach Rumänien, wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte. Der Wolfsburger Fischer hatte das Teamhotel bereits am Samstag wegen muskulärer Probleme verlassen. Beide sind damit am Dienstag in Sibiu nicht dabei (18.15 Uhr/ProSieben Maxx).

Sowohl Krauß als auch Fischer hatten am Freitag beim 2:2 gegen Japan in Frankfurt in der Startelf gestanden. Für U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo vergrößert sich damit die ohnehin schon lange Ausfallliste weiter. Dem 43-Jährigen fehlen zum Start ins EM-Jahr zahlreiche Spieler verletzt oder weil sie für die A-Nationalmannschaft nominiert wurden.

Die Partie am Dienstag ist der letzte offizielle Test für die deutsche Auswahl vor der EM im Juni und Juli in Georgien und Rumänien, in die das Team als Titelverteidiger geht. Im Juni bereitet sich Di Salvo mit seiner Auswahl im Trainingslager in Südtirol auf das Turnier vor. Dort sind auch Partien gegen eine Südtirol-Auswahl und unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Schweiz geplant. Die Gegner bei der EM sind Israel, England und Tschechien.

