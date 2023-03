Osnabrücker Domkapitel bestimmt Diözesanadministrator

Nach dem Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode muss sich das Bistum Osnabrück auf eine längere Zeit ohne Bischof einrichten. Anfang der Woche solle das Osnabrücker Domkapitel zusammentreffen, um einen Diözesanadministrator zu bestimmen, sagte ein Bistumssprecher am Wochenende. Der Diözesanadministrator übernimmt die Leitung des Bistums für die Zeit der sogenannten Sedisvakanz, also für den Zeitraum, in dem das Bistum keinen regulären Bischof hat.