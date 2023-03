100.000 Anträge auf Studierenden-Einmalzahlung bewilligt

Die Anträge von mehr als 100.000 Studierenden in Niedersachsen auf die 200 Euro Einmalzahlung sind bislang bewilligt worden. Das teilte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums in Hannover am Freitag mit. Vor einer Woche lag die Zahl der bewilligten Anträge bei rund 36.000. Von der Bewilligung bis zur Auszahlung dauere es zwei Arbeitstage, sagte die Sprecherin. Bundesweit seien bislang rund 1,5 Million Anträge bewilligt worden.