42-Jähriger mit Baseballschläger angegriffen

Ein 22-Jähriger hat in Oldenburg einen Mann mit einem Baseballschläger verletzt und mit einem Messer bedroht. Der alkoholisierte 22-Jährige sei in der Nacht auf Freitag an einer Tankstelle zunächst mit einem 42-Jährigen zusammengestoßen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Als der Ältere helfen wollte, wurde er von dem Jüngeren jedoch nur beleidigt. Der 42-Jährige ging daraufhin in ein Restaurant in der Nähe. Plötzlich tauchte dort der 22-Jährige mit einem Baseballschläger bewaffnet auf und schlug dem Mann mehrfach auf den Kopf. Erst als der Baseballschläger auseinanderbrach, flüchtete er.