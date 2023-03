Forschung Uni Göttingen entwickelt neues Kinderlabor in Transporter

Die Uni Göttingen und die Uni-Medizin Göttingen haben ein neuartiges Kinderlabor entwickelt. Es ist in einem Transporter untergebracht und soll dabei helfen, die frühe Kindheit zu erforschen, wie die Universität am Freitag mitteilte. So sollen mögliche Entwicklungsstörungen früh erkannt und behandelt werden können.