Fahrerin bei Kollision mit Baum lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß ihres Autos mit einem Baum ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 58-Jährige kam am Donnerstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache bei Springe in der Region Hannover mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wurde den Angaben nach in ihrem Auto eingeklemmt.