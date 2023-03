Totschlag-Prozess nach Streit zwischen Gruppen beginnt

Nach einem tödlichen Angriff auf eine Frau soll gegen zwei Männer am Freitag (9.30 Uhr) ein Prozess am Landgericht Stade beginnen. Ihnen wird Totschlag vorgeworfen. Die 20 und 29 Jahre alten Männer sollen nach einem Streit zwischen Gruppen auf die Frau eingeprügelt haben. Der Prozess ist zunächst bis Ende April angesetzt.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Zu der mutmaßlichen Tat soll es im Mai 2022 in Stade gekommen sein. Nach Angaben des Gerichts gerieten die Männer, begleitet von zwei Frauen, nachts auf dem Heimweg nach einer Feier mit einer anderen vierköpfigen Gruppe in Streit. Sie sollen der Gruppe gefolgt und es soll zu einem weiteren Aufeinandertreffen gekommen sein. Dabei soll eine Frau aus der verfolgten Gruppe dem 29-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Der 20-Jährige soll ihr daraufhin mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Sie sei hingefallen. Danach hätten die alkoholisierten Männer sie geschlagen und getreten. Die Frau starb an ihren Verletzungen.

Angaben zu den Nationalitäten der mutmaßlichen Täter machte das Gericht zunächst nicht. Es konnte auch keine Angaben zum Alter des Opfers machen.

