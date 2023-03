Ankunftszentrum für Asylsuchende entsteht in Braunschweig

Der Braunschweiger Standort der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen wird von einer Erstaufnahmeeinrichtung in ein Ankunftszentrum umgewandelt. Dies sei zum 1. April nötig, weil das bisherige Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel-Oerbke an die Bundeswehr zurückgegeben werden müsse, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Für die Aufnahme von Asylsuchenden stehe diese dann ab Ende des Jahres nicht mehr zur Verfügung.

Braunschweig (dpa/lni). Der Braunschweiger Standort der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen wird von einer Erstaufnahmeeinrichtung in ein Ankunftszentrum umgewandelt. Dies sei zum 1. April nötig, weil das bisherige Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel-Oerbke an die Bundeswehr zurückgegeben werden müsse, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Für die Aufnahme von Asylsuchenden stehe diese dann ab Ende des Jahres nicht mehr zur Verfügung.

Zum Ausgleich soll Braunschweig zu einer der ersten Anlaufstellen im Land werden. Derzeit verfüge der Standort über rund 675 reguläre Plätze. Um aufnahmefähig zu sein, soll die Kapazität um etwa 200 reguläre Plätze ausgebaut werden. Derzeit leben nach Behördenangaben 683 Personen aus rund 42 Nationen in der Einrichtung. Das zweite Ankunftszentrum in Bramsche bleibe unverändert in Betrieb.

In den Ankunftszentren werden die Hilfesuchenden nach Angaben des Flüchtlingsrats innerhalb kurzer Zeit registriert und das Asylverfahren beginnt, zum Teil bis hin zur Entscheidung. Danach würden sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen