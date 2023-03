EKD und Diakonie: Hunderte soziale Angebote geschaffen

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie Deutschland haben nach eigenen Angaben wegen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise Hunderte soziale Angebote geschaffen. Das geht aus einer Bilanz ihrer Kampagne „Wärmewinter“ von Donnerstag hervor. Im vergangenen Herbst und Winter boten sie in ganz Deutschland Betroffenen der Energiekrise Beratungsgespräche über ihre Rechte an sowie Verpflegung, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von EKD und Diakonie heißt. Mit zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen aus der Energiepreispauschale wurden die Aktionen mitfinanziert.