Neugeborenes tot gefunden: Ermittlung gegen Mutter

Nach dem Fund eines toten neugeborenen Kindes in einer Wohnung im Landkreis Celle ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Verdachts auf Totschlag gegen die Mutter. Der 32-Jährigen aus Winsen werde vorgeworfen, den am frühen Montagmorgen geborenen kleinen Jungen in einen Plastikbeutel gelegt und diesen verschlossen zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Die Frau soll den Beutel dann in einen Abfallbehälter im Badezimmer gepackt und dabei den Tod des Säuglings billigend in Kauf genommen haben.