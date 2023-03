Familienstreit löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein Familienstreit hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Schwanewede im niedersächsischen Landkreis Osterholz geführt. Ein 48-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 53 und 19 Jahren seien zunächst in einem Wohnhaus in Streit geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.