Stadt Hannover zieht sich aus Windhorsts Ihme-Zentrum zurück

Hannover (dpa/lni). Die Stadt Hannover setzt einem Bericht zufolge ihre Überlegungen zur Kündigung der Büro-Mietverträge im teilweise maroden Ihme-Zentrum um. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Donnerstag) berichtet, zieht sie damit die Konsequenz aus fehlenden Sanierungen in dem Immobilienkomplex, die der Investor Lars Windhorst vertraglich zugesagt haben soll. Vereinbarte Fristen für diese Modernisierungsarbeiten seien nicht eingehalten worden, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) dem Blatt. Die Verwaltung der Landeshauptstadt nehme daher ihr Recht zur Sonderkündigung wahr.

Der große Wohn- und Bürokomplex aus den 1970er Jahren am Ufer der Ihme im Stadtteil Linden gilt seit Jahren als sanierungsbedürftig, viele Anwohner sind von der Situation und dem Anblick genervt. Die Stadt unterhielt zuletzt noch rund 150 Arbeitsplätze des Fachbereichs Senioren in der Ihmepassage, die im Laufe des Jahres in die Osterstraße verlegt werden sollen. Sie hatte auch die Kündigung des Mietvertrags schon in Betracht gezogen, zum 1. Juli soll ein neuer Vertrag in Kraft treten. Was von der Verwaltung zunächst „eine ernsthafte Option“ genannt worden war, soll nun beschlossen sein.

