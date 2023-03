Landtag debattiert über Ganztagsbetreuung an Schulen

Die Schulpolitik ist heute ein Schwerpunkt der Sitzung des niedersächsischen Landtags. So will die CDU von der Landesregierung wissen, ob die Umsetzung der geplanten Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in Gefahr ist. Vom Schuljahr 2026/27 an wird beginnend mit der ersten Klasse für alle Grundschülerinnen und Grundschüler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen dafür insgesamt 3,5 Milliarden Euro bereit.

Hannover (dpa/lni). Die Schulpolitik ist heute ein Schwerpunkt der Sitzung des niedersächsischen Landtags. So will die CDU von der Landesregierung wissen, ob die Umsetzung der geplanten Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in Gefahr ist. Vom Schuljahr 2026/27 an wird beginnend mit der ersten Klasse für alle Grundschülerinnen und Grundschüler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen dafür insgesamt 3,5 Milliarden Euro bereit.

In einem Antrag fordert die CDU zudem, dass die Digitalisierung an den Schulen schneller vorankommen muss. Bis Ende Februar hatten die Schulen in Niedersachsen aus dem Bundesprogramm Digitalpakt Schule mit 292 von 522 Millionen Euro erst etwas mehr als die Hälfte des zur Verfügung stehenden Geldes für diesen Zweck beantragt.

Darüber hinaus will sich der Landtag unter anderem mit einer strengeren Regulierung der Paketbranche, mit der Versorgung in Krankenhäusern sowie mit Übergriffen von Wölfen befassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen