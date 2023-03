Polizeichef: Ermittlungen im „Reichsbürger“-Milieu laufen

Niedersachsens Landespolizeipräsident Axel Brockmann hat einen Einsatz in der Region Hannover im Zusammenhang mit den Durchsuchungen im „Reichsbürger“-Milieu bestätigt. Ein Mann gelte dabei als Beschuldigter. „Die Person ist nicht festgenommen worden“, sagte Brockmann am Mittwoch in einer Unterrichtung des Innenausschusses des Landtags. An dem Einsatz seien auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen. Die Ermittlungen liefen noch.