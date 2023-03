Förderbank: Kriegsauswirkungen bei allen Firmen spürbar

Eine Frau mit Regenschirm geht an Werbepylonen mit dem NBank-Logo vorbei.

Bei der Förderung junger Unternehmen in Niedersachsen sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr nach Angaben der landeseigenen NBank überall spürbar gewesen. „Der Konflikt wirke sich eigentlich auf alle Unternehmen mit Beteiligungen durch uns aus“, sagte NBank-Capital-Geschäftsführer Stephen Struwe-Ramoth am Mittwoch. In der Tochtergesellschaft bündelt die Landesförderbank ihre Aktivitäten mit Anschubfinanzierungen für Geschäftsmodelle, die als innovativ und zukunftsfähig gelten.