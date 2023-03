Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Auto in der Bremer Neustadt sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Mindestens vier Businsassen mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 83-Jähriger hatte am Dienstag sein Auto aus einer Parklücke gefahren, ohne auf den sich nähernden Bus zu achten. Der Fahrer des Linienbusses habe trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern können. Das Auto musste abgeschleppt werden.