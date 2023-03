Ferienbeginn in Niedersachsen: ADAC erwartet Stau auf der A7

Zum Beginn der Osterferien in Niedersachsen und Bremen erwartet der ADAC vor allem auf der Autobahn 7 Staus. Grund sind am kommenden Wochenende zwei Sperrungen auf der A7, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Mittwoch mitteilte. Da helfe es nicht, dass die beiden Bundesländer als erste in die schulfreie Zeit starten und noch kein Ferienverkehr aus anderen Bundesländer hinzukomme.

Den Angaben nach ist der Elbtunnel in Hamburg am kommenden Wochenende voll gesperrt. Zudem gebe es eine Sperrung auf der A7 in Richtung Kassel zwischen der Hildesheimer Börde und dem Autobahndreieck Salzgitter.

Am zweiten Ferienwochenende sowie um das Osterwochenende werde der Verkehr immer weiter zunehmen. Beliebte Reiseziele seien die Nord- und Ostsee - „und das Auto bleibt weiterhin Reisemittel Nummer eins“, erklärte der ADAC. Vor allem im Großraum Hamburg sowie auf der A7 zwischen Soltau und Bispingen sollten sich Urlauber und Urlauberinnen auf Verzögerungen einstellen. Daneben könne es auch durch Baustellen auf der A1 zwischen Bramsche und Vechta, der A7 in Südniedersachsen sowie der A29 zu Einschränkungen kommen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern zu untypischen Zeiten zu fahren, also etwa nicht mittags loszufahren, um Staus zu vermeiden. Sollte es dennoch zum Stau kommen, appelliert der Automobilclub daran, rücksichtsvoll zu fahren, auf Beschilderungen zu achten und das Reißverschlussverfahren richtig anzuwenden.

