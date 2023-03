Rot-Grün-Rot beschließt milliardenschweres Klimapaket

Zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Bremen will die rot-grün-rote Mehrheit am Mittwoch (10.00 Uhr) ein drei Milliarden Euro schweres Klimapaket verabschieden. 500 Millionen Euro stehen schon im laufenden Jahr zur Abfederung der Energiekrise wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bereit. Der Nachtragshaushalt macht für 2023 weitere 235 Millionen Euro zur Bekämpfung der Klimakrise locker. Außerdem werden Kreditermächtigungen über 2,265 Milliarden Euro für die kommenden Jahre bis 2027 erteilt.