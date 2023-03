Insolvenz Betrieb in Convivo-Pflegeheimen über 1. April hinaus sicher

In den Einrichtungen des insolventen Pflegeheimbetreibers Convivo ist der Betrieb auch über den Beginn des offiziellen Insolvenzverfahrens am 1. April hinaus gesichert. Das teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter Malte Köster und Christoph Morgen am Montag mit.