AfD: Mehr Maßnahmen zum Schutz von Frauen in Öffentlichkeit

Für mehr Schutz von Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum sind nach Ansicht der AfD-Landtagsfraktion weitere Maßnahmen notwendig. In einem am Montag vorgelegten Antrag fordert die Fraktion die Landesregierung etwa auf, der Deutschen Bahn Geld zur Verfügung zu stellen, damit an Bahnhöfen spezielle Schutz- und Sicherheitsräume für Frauen bereitgestellt werden. Der Antrag wird am Donnerstag in den Landtag eingebracht.