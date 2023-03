Auffahrunfall mit Fahrerflucht: 28-Jährige stirbt

Nach einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht auf der A27 ist eine 28-Jährige gestorben. Der unbekannte Unfallverursacher ist weiter flüchtig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer eines SUV sei am Samstagabend auf der Autobahn bei Langwedel (Landkreis Verden) auf den Kleinwagen der 28-Jährigen aufgefahren. Dieser wurde gegen eine Leitplanke geschleudert, die Fahrerin eingeklemmt. Sie sei am Sonntag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, hieß es.