VfL Wolfsburg verpflichtet Essener Stürmerin Vivien Endemann

Der deutsche Fußball-Meister VfL Wolfsburg hat die Stürmerin Vivien Endemann vom Bundesliga-Rivalen SGS Essen verpflichtet. Die 21-Jährige spielte im Nachwuchsbereich für Werder Bremen, stieg mit dem SV Meppen in die erste Liga auf und wird im Sommer nach zwei Jahren in Essen zum VfL wechseln. In Wolfsburg unterschrieb die frühere U19-Nationalspielerin einen Dreijahresvertrag, wie der VfL am Montag mitteilte.