Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Bohmte im Landkreis Osnabrück gegen ein Baum geprallt und gestorben. Der 47-Jährige sei am Sonntagmittag aus bisher ungeklärten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Dort prallte das Auto frontal gegen den Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.