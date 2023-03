Auto überschlägt sich nach Kollision: Frau tödlich verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem anderen Wagen in Haren (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen. Die 55-Jährige übersah am Samstagmorgen an einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache ein von rechts kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto einer 78-Jährigen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die ältere Frau, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, fuhr mit ihrem Wagen in die Beifahrerseite des Autos der 55-Jährigen. Deren Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf der Fahrerseite zum Stehen. Die 55-Jährige starb noch am Unfallort. Die andere Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.